МИД КНДР заявил об искажении США и союзниками характера отношений между Северной Кореей и РФ

Северокорейский министр иностранных дел Цой Сон Хи заявила, что в распространенном внешнеполитическими ведомствами США, Японии и Южной Кореи совместном заявлении искажен характер отношений и сотрудничества КНДР и России.

"Совместное заявление, опубликованное дипломатическими властями США, Японии и "Республики Корея (РК)" 26 октября, является крайне политизированным документом, который серьезно исказил отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией. Он нарушает универсальные принципы международного права, касающиеся установления отношений между суверенными государствами", - говорится в заявлении министра, распространенном агентством ЦТАК.

Цой Сон Хи отметила, что отношения КНДР и России, "нацелены на содействие благополучию народов двух стран, не направлены против третьей страны".

"Но, если мир и безопасность в регионе окажутся под угрозой из-за настойчивых попыток США, Японии и "Республики Корея" добиться нестабильности, отношения КНДР и России будут действовать как мощный элемент стратегической стабильности для сдерживания такой ситуации", подчеркнула глава МИД.

Она выразила уверенность в том, что "традиционные и стратегические отношения дружбы, сотрудничества и добрососедства между КНДР и Россией вступят в новую, более высокую фазу благодаря полной реализации договоренностей, достигнутых на исторической сентябрьской встрече на высшем уровне и переговорах между КНДР и Россией".