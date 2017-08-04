Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0206 RUR   0.0282 GBR   2.2355 TRY   0.4804

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 24° 34° 6 Авг 24° 36° 7 Авг 26° 37°

Транспорт и связь 04.08.2017 11:49

«Бакметрополтитен» начинает реконструкцию станции метро «Бакмиль»

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует осуществить реконструкцию станции метро «Бакмиль», говорится в сообщении общества.

«Реконструкция станции «Бакмиль» начнется уже в течение августа. Это единственная наземная станция Бакинского метро, но из-за многолетней эксплуатации она подверглась агрессивному воздействию окружающей среды. В этой связи возникла необходимость в проведении работ по укреплению платформы станции, обновлению ее фасадной обивки, настенных и напольных покрытий и замене окон и дверей», - отмечается в информации.

По данным метрополитена, реконструкцию станции «Бакмиль» планируется завершить в начале 2018 года. Однако на период проведения ремонтных работ станция по-прежнему будет доступна для пассажиров.

«После реконструкции прием и отправка пассажиров будет осуществляться со второго этажа станции «Бакмиль», первый же этаж будет предназначен для обслуживающего персонала», - отмечается в информации.

Станция «Бакмиль» находится в эксплуатации 38 лет. Эта станция была введена в эксплуатацию под названием «Депо» 25 сентября 1970 года, и переименована в 1992 года в «Бакмиль».

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций. До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕТРО, СТАНЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


Похожие новости


Бакметрополитен с завтрашнего дня откроет для пассажиров первый вестибюль станции метро «Иншаатчылар» Бакметрополитен заплатит свыше 170 тыс. манатов за восстановление мозаичного панно на станции Низами Бакметрополитен отбирает подрядчика для мозаики на станции метро «Низами» Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов Бакметрополитен 15 декабря откроет первый путь станции метро Джафар Джаббарлы Бакметрополитен с 7 декабря закроет на две недели первый путь станции метро «Джафар Джаббарлы»

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]