«Бакметрополтитен» начинает реконструкцию станции метро «Бакмиль»

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует осуществить реконструкцию станции метро «Бакмиль», говорится в сообщении общества.
«Реконструкция станции «Бакмиль» начнется уже в течение августа. Это единственная наземная станция Бакинского метро, но из-за многолетней эксплуатации она подверглась агрессивному воздействию окружающей среды. В этой связи возникла необходимость в проведении работ по укреплению платформы станции, обновлению ее фасадной обивки, настенных и напольных покрытий и замене окон и дверей», - отмечается в информации.
По данным метрополитена, реконструкцию станции «Бакмиль» планируется завершить в начале 2018 года. Однако на период проведения ремонтных работ станция по-прежнему будет доступна для пассажиров.
«После реконструкции прием и отправка пассажиров будет осуществляться со второго этажа станции «Бакмиль», первый же этаж будет предназначен для обслуживающего персонала», - отмечается в информации.
Станция «Бакмиль» находится в эксплуатации 38 лет. Эта станция была введена в эксплуатацию под названием «Депо» 25 сентября 1970 года, и переименована в 1992 года в «Бакмиль».
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций. До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.
Н.Аббасова
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