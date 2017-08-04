Совет директоров ЕБРР 18 октября рассмотрит кредит на финансирование TANAP

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 18 октября рассмотрит вопрос предоставления кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении банка.
«Заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос предоставления кредита на финансирование строительства газопровода TANAP, намечено на 18 октября», - говорится в сообщении.
ЕБРР намерен выделить кредит ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) под гарантию азербайджанского государства.
Общая стоимость финансирования строительства TANAP оценивается в $8,6 млрд, из которых доля ЗАО «ЮГК» составляет $5 млрд.
«Наряду с ЕБРР в финансировании TANAP участвует ряд других международных финансовых институтов. Всемирный предоставил $800 млн, Азиатский инфраструктурный инвестиционный банк – $600 млн. Европейский инвестиционный банк также рассматривает вопрос финансирования проекта TANAP», - говорится в сообщении.
По сообщению банка, ЮГК, который включает в себя TANAP, - это важный стратегический проект газовой инфраструктуры, направленный на повышение безопасности и диверсификации энергоснабжения Европы и Турции.
«ЮГК расширит варианты поставок газа и предоставит новые маршруты транспортировки энергоресурсов, что позволит Европе получить доступ к залежам Каспийского региона и в более долгосрочной перспективе к запасам за его пределами, включая Восточное Средиземноморье, Центральную Азию и Ближний Восток. В качестве межрегионального инфраструктурного проекта ЮГК будет способствовать расширению возможностей для международного сотрудничества, экономической интеграции и устойчивого экономического развития в регионе», - говорится в сообщении.
ЕБРР отмечает, что Южный газовый коридор не только соединит Азербайджан с европейским газовым рынком, но и расширит взаимосвязь внутри региональной газовой сети.
«Таким образом, проект будет способствовать созданию интегрированного, хорошо функционирующего европейского газового рынка и будет способствовать межрегиональной торговле. С потенциалом увеличения пропускной способности проект мог бы также связать более широкий регион вокруг Каспийского моря с Турцией и Европой и укрепить интеграцию газового рынка в Юго-Восточной Европе», - говорится в сообщении.
Проект ЮГК предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство TANAP от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
Закладка фундамента газопровода TANAP протяженностью 1,85 тыс. км состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.
В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.
Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.
А.Ахундов
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