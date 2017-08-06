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СНГ 06.08.2017 11:15

Президент Молдавии поблагодарил ЕС за поддержку в проведении реформ

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи в Тегеране с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини поблагодарил Евросоюз "за оказанную поддержку в проведении реформ".

"В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республики Молдова. Поблагодарил Евросоюз за оказанную поддержку для проведения реформ в Республике Молдова", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что планирует до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель, а также повторил приглашение в адрес Ф.Могерини посетить Молдавию.

И.Додон также поздравил переизбранного президента Ирана Хасана Рухани и выразил надежду на продолжение сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между двумя странами.

Президент Молдавии сообщил, что в Тегеране провел встречу с председателем иранского парламента Али Лариджани.

"Обсудили налаженное сотрудничество между законодательными органами Республики Молдова и Ирана, включающее регулярный обмен информацией. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установлению дипломатических отношений между нашими странами. За этот период было подписано 14 двухсторонних межгосударственных соглашений, 3 находятся в переговорном процессе", - сообщил И.Додон.

Он подчеркнул необходимость "интенсификации и расширения сотрудничества, в том числе в рамках группы дружбы, которую предстоит официально учредить членам парламента РМ".

Как сообщалось, в субботу в Тегеране И.Додон встретился также с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

В ходе президентской избирательной кампании в конце прошлого года И.Додон одержал победу, обещая денонсировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и восстановить стратегические отношения с Россией.

После победы на выборах И.Додон приехал с первым официальным визитом в Россию, а со вторым - в Брюссель.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОСОЮЗ, РЕФОРМЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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