Президент Молдавии поблагодарил ЕС за поддержку в проведении реформ

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи в Тегеране с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини поблагодарил Евросоюз "за оказанную поддержку в проведении реформ".

"В ходе состоявшегося диалога обменялись мнениями по вопросам внешней и внутренней политики Республики Молдова. Поблагодарил Евросоюз за оказанную поддержку для проведения реформ в Республике Молдова", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что планирует до конца года осуществить рабочую поездку в Брюссель, а также повторил приглашение в адрес Ф.Могерини посетить Молдавию.

И.Додон также поздравил переизбранного президента Ирана Хасана Рухани и выразил надежду на продолжение сотрудничества и сохранение добрых, дружественных отношений между двумя странами.

Президент Молдавии сообщил, что в Тегеране провел встречу с председателем иранского парламента Али Лариджани.

"Обсудили налаженное сотрудничество между законодательными органами Республики Молдова и Ирана, включающее регулярный обмен информацией. В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установлению дипломатических отношений между нашими странами. За этот период было подписано 14 двухсторонних межгосударственных соглашений, 3 находятся в переговорном процессе", - сообщил И.Додон.

Он подчеркнул необходимость "интенсификации и расширения сотрудничества, в том числе в рамках группы дружбы, которую предстоит официально учредить членам парламента РМ".

Как сообщалось, в субботу в Тегеране И.Додон встретился также с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

В ходе президентской избирательной кампании в конце прошлого года И.Додон одержал победу, обещая денонсировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и восстановить стратегические отношения с Россией.

После победы на выборах И.Додон приехал с первым официальным визитом в Россию, а со вторым - в Брюссель.