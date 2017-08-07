Шеки-Ипяк и Минэкономики Азербайджана готовят новую модель развития шелководства в стране

Шелковый комбинат ОАО «Шеки-Ипяк» и Минэкономики Азербайджана работают над подготовкой новой модели развития шелководства в стране, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Совместно с Минэкономики проводятся исследования по стимуляции развития шелководства, созданию новых перерабатывающих участков, повышению производственной мощности, усилению материально-технической базы и подготовке модели развития шелководства. Для изучения зарубежного опыта в этой сфере обсуждается вопрос о привлечении специалистов из-за рубежа», - сказали в ОАО.

В то же время, как отметили в ОАО «Шеки-Ипяк», предприятие сотрудничает с Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) в сфере расширения экспортных возможностей шелководческой продукции. В этих целях предприятию предоставлен льготный кредит до 3 млн манатов.

В предприятии отметили, что если в 2015 году только в одном административном районе Азербайджана было произведено 725 кг влажных коконов, то в 2016 году по 24 районам было произведено 70 тонн, а в 2017 году по 30 районам - 244 тонны высококачественных влажных коконов.

«Таким образом, в 2017 году было произведено в 337 раз больше влажных коконов по сравнению с 2015 годом», - отметили в предприятии.

В ОАО подчеркнули, что в прошлом году также были предприняты серьезные шаги по расширению географии коконоводства. Так, в 37 районах посажены 1,7 млн тутовых саженцев, что не только создаст возможность для производства 1,3 тонн влажных коконов в 2019 году, но и обеспечит работу предприятия в полную мощность.

«Наряду с этим, за счет средств в размере 4,5 млн манатов, выделенных распоряжением президента Азербайджана на восстановление Гахской племенной станции шелководства, создание и оснащение современным оборудованием дополнительных производственных участков, будет производиться 1,2 тонн семян шелковичных червей в год, что обеспечит внутреннюю потребность за счет местного производства»,- отметили в предприятии.

В предприятии полагают, что доведение производства влажных коконов в стране до нескольких тысяч тонн обеспечит более 50 тыс. крестьянско-фермерских семей (примерно 200 тыс. человек) сезонной работой по выращиванию тутового шелковичного червя. Кроме того, этой работой смогут заняться и представители уязвимой части населения – женщины и инвалиды.

«Также будут открыты до 1,5 тыс. постоянных рабочих мест в ОАО «Шеки-Ипяк», за счет производства шелка-сырца и продукции из шелка повысится экспортный потенциал страны»,- сказали в ОАО.

В ОАО подчеркнули, что интерес населения к этой отрасли был вызван предоставлением субсидий за конечную продукцию лицам, занимающимся производством коконов.

Ф.Исазаде