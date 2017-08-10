Манат укрепился к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 августа сохранил на уровне 1,7007 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 августа ЦБА установил на уровне 1,9960 манат/1EUR (9 августа - 1,9965 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю установил на уровне 0,0283 манат/1RUB (9 августа - 0,0284 манат/1RUB).

Н.Аббасова