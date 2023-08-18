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Финансы 18.08.2023 09:40

Манат подешевел к евро и рублю, подорожал к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 18 августа ЦБА установил на уровне 1.8500 манат/1EUR (17 августа - 1.8477 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 августа установил на уровне 0.0182 маната/1RUB (17 августа - 0.0181 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 18 августа ЦБА установил на уровне 0.0627 манат/1TRY (17 августа - 0.0628 манат/1TRY).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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