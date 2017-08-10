У Японии будет право сбить северокорейские ракеты, нацеленные на Гуам - министр обороны

Японским военным будет дано право сбить северокорейские ракеты, которые, как ранее сообщил Пхеньян, будут пущены по району острова Гуам, заявил в парламенте министр обороны Японии Ицунори Онодера.
Он, как сообщают японские СМИ, отметил, что это будет сделано, если, по оценкам, эти ракеты будут нести в себе угрозу японской территории.
В сообщениях отмечается, что уничтожение ракет является позицией японского правительства.
Вместе с тем, как считают эксперты, в настоящее время японские силы самообороны не располагают возможностями для перехвата и уничтожения ракет типа "Хвансон", которыми КНДР планирует атаковать Гуам.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Сугана брифинге сообщил журналистам, что силы самообороны Японии готовы сбить любую корейскую ракету, которая будет угрожать территории страны.
В то же время он подчеркнул, что "в настоящее время, когда ситуация в регионе чрезвычайно напряжена, очень важно поддерживать сдерживающую мощь Соединенных Штатов".
Генсек напомнил, что "президент (США) Трамп заявлял, что все меры (против КНДР - ИФ) находятся на повестке дня, и правительство (Японии - ИФ) приветствует такую политику".
Ранее командующий ракетными восками КНДР заявил, что в Пхеньяне намерены атаковать районы, прилегающие к базе американских ВВС на Гуаме.
В заявлении указывается, что ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км, и упасть в 30-40 км от базы ВВС США.
Пентагон объявил, что подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на северокорейской территории.
гк см
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