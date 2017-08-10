Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.9965 RUR   0.0284 GBR   2.2085 TRY   0.4814

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 34° Завтра 20° 31° 12 Авг 22° 32° 13 Авг 23° 33°

Дальнее зарубежье 10.08.2017 09:52

У Японии будет право сбить северокорейские ракеты, нацеленные на Гуам - министр обороны

Японским военным будет дано право сбить северокорейские ракеты, которые, как ранее сообщил Пхеньян, будут пущены по району острова Гуам, заявил в парламенте министр обороны Японии Ицунори Онодера.

Он, как сообщают японские СМИ, отметил, что это будет сделано, если, по оценкам, эти ракеты будут нести в себе угрозу японской территории.

В сообщениях отмечается, что уничтожение ракет является позицией японского правительства.

Вместе с тем, как считают эксперты, в настоящее время японские силы самообороны не располагают возможностями для перехвата и уничтожения ракет типа "Хвансон", которыми КНДР планирует атаковать Гуам.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Сугана брифинге сообщил журналистам, что силы самообороны Японии готовы сбить любую корейскую ракету, которая будет угрожать территории страны.

В то же время он подчеркнул, что "в настоящее время, когда ситуация в регионе чрезвычайно напряжена, очень важно поддерживать сдерживающую мощь Соединенных Штатов".

Генсек напомнил, что "президент (США) Трамп заявлял, что все меры (против КНДР - ИФ) находятся на повестке дня, и правительство (Японии - ИФ) приветствует такую политику".

Ранее командующий ракетными восками КНДР заявил, что в Пхеньяне намерены атаковать районы, прилегающие к базе американских ВВС на Гуаме.

В заявлении указывается, что ракеты должны пролететь над территорией японских префектур Симане, Хиросима, Коти, преодолеть расстояние в 3 тыс. 356 км, и упасть в 30-40 км от базы ВВС США.

Пентагон объявил, что подготовил специальный план, который предусматривает нанесение превентивного удара по стартовым площадкам ракет на северокорейской территории.

гк см

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР, РАКЕТЫ


Похожие новости


Озабоченность Токио полетами российских боевых самолетов над японским морем необоснованна - Минобороны РФ Япония внимательно следит за ситуацией вокруг островов Сенкаку - министр обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]