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Регион 10.08.2017 13:47

На процессе по делу Саакашвили ему припомнили траты на выписанную из Германии массажистку

В Тбилисском городском суде в четверг было продолжено рассмотрение дела о растрате экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили госсредств в размере около 8 миллионов лари (более $3 млн).

Процесс, который в грузинских СМИ называют "делом о пиджаках", продолжается уже третий год.

Прокуратура предъявляет М.Саакашвили обвинения в трате денег из средств Специальной службы госохраны на его многочисленные зарубежные командировки и проживание в самых дорогих отелях мира, посещение ресторанов, приобретение для личного пользования дорогой одежды (в частности, пиджаков) и аксессуаров.

На заседании в четверг прокуратура предъявила М.Саакашвили обвинение в приглашении симпатичной и молодой массажистки из Германии. По утверждению прокуратуры, услуги массажистки М.Саакашшвили оплатил также из средств Службы госохраны.

Между тем бывший начальник Специальной службы госохраны Темур Джанашия на суде заявил, что его ведомство не оплачивало для М.Саакашвили услуги германской массажистки.

Как заявил в четверг журналистам один из лидеров основанной М.Саакашвили партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе, создание прецедента о детальных тратах президента может дорого обойтись представителям нынешних властей Грузии.

"Обвинения против Саакашвили о якобы растраченных государственных средствах переходят всякую нормальную грань. Его обвиняют даже в нецелесообразных тратах на траурные венки скончавшимся бывшим президентам Польши и Чехии - Качинскому и Гавелу. Предупреждаю представителей нынешних властей, когда вместо них придут другие, им припомнят каждый съеденный за счет госсредств шашлык", - сказал Р.Гоциридзе.

Против М.Саакашвили грузинской прокуратурой возбуждены еще три уголовных дела по фактам превышения президентских полномочий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СУД, МАССАЖИСТКА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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