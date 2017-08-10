Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   1.996 RUR   0.0283 GBR   2.2095 TRY   0.4805

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 20° 31° 13 Авг 22° 32° 14 Авг 22° 33°

Дальнее зарубежье 10.08.2017 19:14

Два сотрудника компании Chickfriend задержаны по делу о заражении куриных яиц в Нидерландах и Бельгии

Два администратора нидерландской компании Chickfriend, замешанной в скандале с заражением куриных яиц инсектицидом фипронил, задержаны в четверг в рамках расследования, сообщает сайт бельгийской газеты Le Soir.

Расследуется также причастность к заражению яиц бельгийской фирмы Poultry-Vision.

По данным издания, в четверг на ряде объектов в Нидерландах и в Бельгии состоялись обыски. "Были конфискованы компрометирующие материалы", - пишет Le Soir.

В 11 обысках в Бельгии участвовали 70 полицейских и представителей Федерального агентства по безопасности продовольственной цепи.

Как сообщалось, предполагается, что заражение яиц произошло в результате обработки кур от вшей проданным подследственными предприятиями препаратом Dega 16, к которому был добавлен опасный для здоровья и запрещенный для применения на животных, используемых в продовольственной цепи, фипронил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЯЙЦА, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Предпринимателям Азербайджана, Бельгии и Голландии предлагают развивать сотрудничество Бизнес-форум Азербайджан-Бельгия-Нидерланды пройдет 13 июня в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]