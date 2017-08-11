Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 22° 32° 13 Авг 23° 33° 14 Авг 24° 34°

ТЭК 11.08.2017 13:30

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017г на 100 тыс. б/с, до 97,6 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. б/с - до 97,6 млн б/с, передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет.

Прогноз спроса на нефть в 2018 году был пересмотрен с 99,4 млн б/с до 99 млн б/с.

Агентство также отмечает, что добыча странами ОПЕК в июле выросла на 230 тыс. б/с - до 32,84 млн б/с.

Как говорится в отчете, МЭА ожидает, что страны из числа, не входящих в ОПЕК, увеличат добычу в 2017 году на 700 тыс. б/с и на 1,4 млн б/с в 2018 году, из них на США придется 600 тыс. б/с и 1 млн б/с соответственно.

Запасы нефти в странах ОЭСР в июне, по оценке МЭА, снизились на 19,3 млн баррелей - до 3 млрд 21 млн баррелей благодаря увеличению нефтепереработки и экспорту нефтепродуктов, но они все еще остаются на 219 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня.

Агентство отмечает, что, по предварительным данным, запасы продолжают падать в июле, включая сильнейшее снижение запасов нефти в США за последние три года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, СПРОС


Похожие новости


Добыча нефти в ОПЕК в июле выросла до максимума в 2017г, исполнение условий соглашения упало до годового минимума - МЭА Добыча нефти странами ОПЕК в мае выросла до рекордных в 2017г 32,1 млн б/с ОПЕК в ноябре увеличила добычу на 300 тыс. б/с - до рекордных 34,2 млн б/с ОПЕК в октябре увеличила добычу на 230 тыс. б/с - до рекордных 33,83 млн б/с Договоренности ОПЕК позволят рынку сбалансироваться раньше II полугодия 2017г - МЭА Инвестиции в нефтегаз в 2017г могут впервые упасть 3-й год подряд - глава МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]