Fitch подтвердило рейтинги Expressbank, прогноз – стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского ОАО «Expressbank» на уровне «B» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне «B», рейтинг устойчивости – на уровне «b», рейтинг поддержки – на уровне «5».
«Подтверждение рейтингов Expressbank отражает незначительные изменения в кредитном профиле за последние 12 месяцев. Рейтинги отражают надежный буфер капитала банка, все еще достаточное, хотя и умеренно ухудшающееся качество активов, ограниченный доступ к кредитованию в иностранной валюте и достаточную ликвидность», - говорится в сообщении.
Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch о том, что дальнейшее ухудшение качества активов должно быть покрыто прибылью и дополнительно смягчено буфером солидного капитала банка.
«Портфель по корпоративным кредитам банка (55% всего портфеля на конец первого квартала 2017 года) не имеет просроченных кредитов. Он почти полностью связан с основным корпоративным акционером банка и его дочерними компаниями», - говорится в сообщении.
По данным Fitch, доля просрочки в портфеле по розничным кредитам сократилась до 6% на конец первого квартала 2017 года с 20% на конец первой половины 2016 года. Резервы банка покрывают почти всю сумму просроченных кредитов.
«Expressbank получает финансирование в основном за счет депозитов клиентов (87% от совокупных обязательств по данным на конец первого квартала 2017 года), а риски ликвидности смягчаются значительным чистым буфером ликвидности, что по данным на конец первого квартала 2017 года достаточно для погашения 44% клиентских средств», - говорится в сообщении.
Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.
А.Ахундов
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