Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.0025 RUR   0.0283 GBR   2.2091 TRY   0.4796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.17 Brent   52.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 22° 32° 13 Авг 23° 33° 14 Авг 24° 34°

Финансы 11.08.2017 14:15

Fitch подтвердило рейтинги Expressbank, прогноз – стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского ОАО «Expressbank» на уровне «B» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне «B», рейтинг устойчивости – на уровне «b», рейтинг поддержки – на уровне «5».

«Подтверждение рейтингов Expressbank отражает незначительные изменения в кредитном профиле за последние 12 месяцев. Рейтинги отражают надежный буфер капитала банка, все еще достаточное, хотя и умеренно ухудшающееся качество активов, ограниченный доступ к кредитованию в иностранной валюте и достаточную ликвидность», - говорится в сообщении.

Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch о том, что дальнейшее ухудшение качества активов должно быть покрыто прибылью и дополнительно смягчено буфером солидного капитала банка.

«Портфель по корпоративным кредитам банка (55% всего портфеля на конец первого квартала 2017 года) не имеет просроченных кредитов. Он почти полностью связан с основным корпоративным акционером банка и его дочерними компаниями», - говорится в сообщении.

По данным Fitch, доля просрочки в портфеле по розничным кредитам сократилась до 6% на конец первого квартала 2017 года с 20% на конец первой половины 2016 года. Резервы банка покрывают почти всю сумму просроченных кредитов.

«Expressbank получает финансирование в основном за счет депозитов клиентов (87% от совокупных обязательств по данным на конец первого квартала 2017 года), а риски ликвидности смягчаются значительным чистым буфером ликвидности, что по данным на конец первого квартала 2017 года достаточно для погашения 44% клиентских средств», - говорится в сообщении.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, FITCH, EXPRESSBANK, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


Fitch прогнозирует среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2017-2018гг на уровне 0,4% Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ Азербайджана на уровне BB+, прогноз - негативный Агентство Fitch понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «CCC», поместило его на пересмотр Fitch подтвердил рейтинг Expressbank на уровне «B» Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг AtaBank на уровне «B-» Fitch Rating подтвердило рейтинги азербайджанского Unibank и отозвало их

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]