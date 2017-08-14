Капвложения в экономику Азербайджана в январе-июле сократились на 0,3%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-июле 2017 года составили 8 млрд 728,8 млн манатов, что на 0,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в январе-июле 2017 года из общего объема капвложений 6 млрд 913,2 млн манатов (79,2% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 361,7 млн манатов (15,6% всех инвестиций) – на строительство объектов сферы услуг, 453,9 млн манатов (5,2% всех инвестиций) – на строительство жилья общей площадью 973,7 тыс. квадратных метров.
За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 5 млрд 280,9 млн манатов (60,5% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 3 млрд 447,9 млн манатов (39,5% всех инвестиций).
Капвложения в нефтяной сектор Азербайджана в январе-июле 2017 года составили 5 млрд 395 млн манатов (61,8% всех инвестиций), в ненефтяной сектор – 3 млрд 333,8 млн манатов (38,2% всех инвестиций).
За отчетный период капитальные вложения в строительно-монтажные работы составили 6 млрд 328,4 млн манатов или 72,5% всех капвложений.
А.Ахундов
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