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СНГ 14.08.2017 16:32

Додон обещает, что Молдавия не вступит в НАТО, исключает эскалацию конфликта в Приднестровье

Молдавия сохранит нейтралитет и не станет членом НАТО или другого военного блока, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Молдавия не должна участвовать в военных действиях ни на западе, ни на востоке, мы не будем участвовать в НАТО или других военных блоках. Мы нейтральная страна. Молдавия не будет участвовать ни в каких военных действиях или региональных конфликтах", - заявил И.Додон на брифинге в понедельник, комментируя поездку на военный полигон в Бульбоаке.

Президент также заявил, что исключает возможность развязывания нового конфликта в Приднестровье. "Хочу сказать, что в настоящее время не существует никаких угроз для дестабилизации ситуации или развязывания конфликта. В качестве президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Молдавии я не допущу никаких действий, которые привели бы к дестабилизации ситуации. У меня есть достаточно полномочий, чтобы заблокировать любые действия, способные вести к дестабилизации", - сказал И.Додон.

Он отметил, что в понедельник посетил военный полигон, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. "Там не проводится никаких действий, способных дестабилизировать ситуацию. В ближайшие дни я проведу инспекцию всех воинских частей Республики Молдова, чтобы удостовериться, что везде у нас все в порядке. До конца августа я также намерен созвать заседание Высшего Совета безопасности, чтобы после посещения воинских частей, сделать какие-то выводы и принять меры, если будет необходимо", - подчеркнул И.Додон.

Ранее ряд СМИ сообщил, что ВМС США построят в Бульбоаке восемь объектов, в том числе социальные объекты и торговый центр. Министерство обороны Молдавии опровергло это сообщение, отметив, что речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов в Бульбоаке. Ремонтные работы проводятся в рамках "Глобальной инициативы операций по поддержанию мира" (GPOI), членом которой Молдавия стала в 2012 году.

И.Додон заявил в понедельник, что не обнаружил каких-либо нарушения на полигоне или несанкционированное строительство объектов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ЧЛЕНСТВО


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