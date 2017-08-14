Белорусские военные в рамках Венского документа проинспектируют воинские части в Латвии и Литве

Белорусские военные эксперты проинспектируют части вооруженных сил Латвии и Литвы, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в понедельник.
"С 15 по 17 августа инспекционная группа Белоруссии проведет посещения по оценке воинских частей латвийских и литовских вооруженных сил", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского военного ведомства.
Воинские части армий сопредельных стран будут проинспектированы в рамках Венского документа.
"Целью указанных посещений является оценка информации в отношении посещаемых воинских частей, которая представлена Латвией и Литвой государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сообщили в военном ведомстве.
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