Белорусские военные в рамках Венского документа проинспектируют воинские части в Латвии и Литве

Белорусские военные эксперты проинспектируют части вооруженных сил Латвии и Литвы, сообщили в министерстве обороны Белоруссии в понедельник.

"С 15 по 17 августа инспекционная группа Белоруссии проведет посещения по оценке воинских частей латвийских и литовских вооруженных сил", - говорится в сообщении на официальном сайте белорусского военного ведомства.

Воинские части армий сопредельных стран будут проинспектированы в рамках Венского документа.

"Целью указанных посещений является оценка информации в отношении посещаемых воинских частей, которая представлена Латвией и Литвой государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сообщили в военном ведомстве.