Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-июле составил 0,9% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана за январь-июль 2017 года составил 354,9 млн манатов или 0,9% ВВП, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, за январь-июль доходы госбюджета Азербайджана составили 9 млрд 410,7 млн манатов, расходы – 9 млрд 765,6 млн манатов.

При этом в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета выросли на 34,3%, тогда как расходы увеличились на 19,2%.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Ахундов