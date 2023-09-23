Кабмин направил проект госбюджета-2024 на рассмотрение президента Азербайджана

Правительство Азербайджана одобрило проект госбюджета на 2024 год и приняло сегодня решение представить документ, а также все документы, включенные в бюджетный пакет, на рассмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно действующему законодательству, правительство до 25 сентября должно предоставлять президенту страны проект госбюджета на очередной год. Глава государства, в свою очередь, до 15 октября, вносит документ в парламент.

Ранее агентство "Интерфакс-Азербайджан" сообщало, что доходы госбюджета на 2024 год прогнозируются на уровне 33 млрд 765 млн манатов (-0,4% от показателя 2023 года), расходы - 36 млрд 355 млн манатов (-0,7%).

Доходы госбюджета на следующий год рассчитаны из средней цены на нефть в $60 за баррель.

В структуре доходов госбюджета в 2024 году, 16 млрд 756 млн манатов или 49,6% планируется обеспечить за счет нефтегазового сектора, 17 млрд 9 млн манатов или 50,4% - за счет ненефтегазового сектора.

В структуре доходов госбюджета на 2023 год это соотношение составляет следующим образом: 52,3% - нефтегазовые, 47,7% - ненефтегазовые.

В 2024 году поступления в госбюджет по линии Государственной налоговой службы предусмотрены на уровне 13 млрд 865 млн манатов (-7,5%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2024 год запланированы на уровне 12 млрд 781 млн манатов (+8,9%), поступления по линии Государственного таможенного комитета - 5,9 млрд манатов (+3%), остальное - из прочих источников

Структура расходов госбюджета на следующий год выглядит следующим образом: 22 млрд 622 млн манатов или 62,2% - текущие, 11 млрд 760,4 млн манатов или 32,3% - текущие, 1 млрд 972,6 млн манатов или 5,4% - на обслуживание госдолга и прочих обязательств.

В 2024 году на оборону и нацбезопасность планируется направить 6 млрд 421 млн манатов или 17,7% всех расходов; на образование - 4 млрд 549,9 млн манатов; на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 млрд 542,2 млн манатов; на общегосударственные цели - 4 млрд 814,9 млн манатов; на АПК - 1 млрд 109,9 млн манатов; на экономическую деятельность - 7 млрд 380 млн манатов, остальное - на прочие цели.

В 2024 году дефицит госбюджета планируется уровне 2 млрд 590 млн манатов или 2,2% ВВП и будет покрываться за счет следующих источников: 1 млрд 854,4 млн манатов - заимствования; 105 млн манатов - доходов от приватизации; остальное - прочие.

В.Алиев