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Социум 09.12.2023 14:00

Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год

Кабинет министров Азербайджана утвердил на 2024 год даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан.

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, Новруз будет отмечаться в Азербайджане 20-24 марта, Рамазан - 10-11 апреля, а Гурбан-байрам - 16-17 июня.

В соответствии с действующим законодательством, эти дни будут нерабочими.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРАЗДНИКИ, КАБМИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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