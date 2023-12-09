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Социум 09.12.2023 12:05

В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение, согласно которому в стране в связи с празднованием Нового года поменялись местами рабочие и выходные дни.

В документе отмечается, что в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней рабочие дни 4 и 5 января 2024 года поменялись местами с выходными днями 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно.

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 января - Новый год. В этом году 30 декабря 2023 года приходится на субботу, 31 декабря 2023 года и 7 января 2024 года - на воскресенье.

Так как 6 января приходится на субботу, согласно решению, нерабочими днями будут считаться 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2024 года.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРАЗДНИКИ

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