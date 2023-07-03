Асадов провел совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков в мае-июне

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в понедельник провел совещание, посвященное ликвидации последствий схода селей и паводков, произошедших в стране в мае-июне этого года.
"Асадов отметил, что, в отличие от прошлых лет, в мае-июне текущего года в некоторых районах Азербайджана погодные условия были нестабильными, увеличилось количество осадков, которые были интенсивными и сильными преимущественно в горных и предгорных районах. На совещании были заслушаны и обсуждены доклады о проделанной работе по ликвидации последствий селей и паводков. ", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В ходе совещания отмечалось, что продолжается оценка ущерба, нанесенного в результате стихийного бедствия частным домам, приусадебным участкам, а также посевным угодьям, фермерским хозяйствам и другим объектам инфраструктуры. Также подчеркивалась важность совершенствования системы раннего предупреждения, применяемой Национальной гидрометеорологической службой в связи с нестабильными погодными условиями.
"Отмечалась необходимость принятия превентивных мер и осуществления деятельности службы в координации с другими соответствующими учреждениями в целях предотвращения негативных последствий стихийных бедствий", - говорится в информации.
По итогам совещания Асадов дал соответствующие поручения по продолжению необходимых и оперативных мер по ликвидации последствий селей и паводков.
Н.Аббасова
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