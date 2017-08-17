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ТЭК 17.08.2017 15:46

Добыча нефти на блоке АЧГ в I полугодии сократилась на 12,5%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2017 года превысила 14 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской международной операционной компании (АМОК)

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года с блока АЧГ суммарно было добыто 16 млн тонн нефти. Таким образом, за январь-июнь 2017 года добыча нефти с данной контрактной площади сократилась на 12,5%.

По данным АМОК, компания в I-ом полугодии 2017 года сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6% - до $831 млн. «Из указанной суммы операционные расходы АМОК по проекту АЧГ за отчетный период составили $230 млн, капитальные - $601 млн», - отметили в пресс-службе.

Среднесуточная добыча нефти в этот период составила 585 тыс. баррелей нефти в сутки (655 тыс. баррелей в I-ом полугодии 2016г - ИФ-Аз).

При этом с платформы Чираг в I-ом полугодии 2017 года добывалось в среднем 56 тыс. бар/сут нефти (51 тыс. баррелей в I-ом полугодии 2016г - ИФ-Аз), с «Центральный Азери» - 129 тыс. бар/сут (153 тыс. бар/сут), с «Западный Азери» - 116 тыс. бар/сут (117 тыс. бар/сут), с «Восточный Азери» - 77 тыс. баррелей (71 тыс. бар/сут), с «Глубоководный Гюнешли» - 120 тыс. бар/сут (136 тыс. бар/сут), с «Западный Чираг» - 87 тыс. бар/сут (127 тыс. бар/сутки).

Как сообщалось, добыча нефти с месторождений Азери, Чираг и Гюнешли в 2016 году составила 31,1 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЧГ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]