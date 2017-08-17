Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0035 RUR   0.0286 GBR   2.1952 TRY   0.4837

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 23° 33° 19 Авг 22° 33° 20 Авг 22° 33°

СНГ 17.08.2017 16:49

Российская военная полиция в Сирии занимается не защитой сотрудников ООН, а помощью в прохождении гуманитарных конвоев - де Мистура

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил на пресс-конференции в четверг, что военная полиция РФ в Сирии занимается обеспечением безопасности гуманитарных конвоев, а не защитой или сопровождением работников ООН.

"Они не сопровождают, не защищают (сотрудников - ИФ). ООН никогда не приняла бы защиту или сопровождение со стороны военного подразделения", - сказал он.

"Присутствовать вдоль дорог для оказания содействия, обеспечивать движение фур без остановок, проверок, воровства грузов - это главный вклад (россиян - ИФ)", - продолжил С.де Мистура.

При этом он упомянул, что сейчас Россия помогает в перемещении гуманитарной помощи в населенный пункт Дума.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, РОССИЯ, РОЛЬ


Похожие новости


МИД РФ: неспособность СБ ООН осудить нападение террористов на российское посольство поощряет их к новым терактам Генсек ООН призывает осознать, что от сирийского конфликта сейчас проигрывают все стороны Генсек ООН приветствует соглашение о зонах деэскалации в Сирии Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане Насильственное переселение граждан в Сирии в ряде случаев может считаться военным преступлением - генсек ООН Новый проект резолюции СБ ООН, внесенный западной "тройкой", предусматривает расследование химической атаки в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]