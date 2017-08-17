Российская военная полиция в Сирии занимается не защитой сотрудников ООН, а помощью в прохождении гуманитарных конвоев - де Мистура

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил на пресс-конференции в четверг, что военная полиция РФ в Сирии занимается обеспечением безопасности гуманитарных конвоев, а не защитой или сопровождением работников ООН.

"Они не сопровождают, не защищают (сотрудников - ИФ). ООН никогда не приняла бы защиту или сопровождение со стороны военного подразделения", - сказал он.

"Присутствовать вдоль дорог для оказания содействия, обеспечивать движение фур без остановок, проверок, воровства грузов - это главный вклад (россиян - ИФ)", - продолжил С.де Мистура.

При этом он упомянул, что сейчас Россия помогает в перемещении гуманитарной помощи в населенный пункт Дума.