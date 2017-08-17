Президент Молдавии заявил, что не допустит вступления страны в какие-либо военные блоки

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное для сохранения нейтрального статуса республики.

"В качестве главнокомандующего Вооруженных сил мною будет сделано все возможное для сохранения мира в нашей стране, укрепления нейтрального статуса Республики Молдова, недопущения вступления страны в какие-либо военные блоки", - написал И.Додон на своей странице в Facebook в четверг.

Президент Молдавии также отметил, что считает необходимым кардинальное реформирование системы обороны, в том числе, перевод воинской службы на контрактную основу и возвращение гарантированного социального пакета для военнослужащих, который был отменен в 2009 году.

Вопросы по реформированию системы обороны И.Додон предложил обсудить на Высшем совете безопасности, заседание которого намечено на 29 августа.

"Необходимо обеспечить профессионализм и должную мотивированность воинского состава со стороны государства, что даст ему возможность реагировать в чрезвычайных ситуациях", - отметил президент Молдавии.