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СНГ 17.08.2017 19:55

Президент Молдавии заявил, что не допустит вступления страны в какие-либо военные блоки

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сделает все возможное для сохранения нейтрального статуса республики.

"В качестве главнокомандующего Вооруженных сил мною будет сделано все возможное для сохранения мира в нашей стране, укрепления нейтрального статуса Республики Молдова, недопущения вступления страны в какие-либо военные блоки", - написал И.Додон на своей странице в Facebook в четверг.

Президент Молдавии также отметил, что считает необходимым кардинальное реформирование системы обороны, в том числе, перевод воинской службы на контрактную основу и возвращение гарантированного социального пакета для военнослужащих, который был отменен в 2009 году.

Вопросы по реформированию системы обороны И.Додон предложил обсудить на Высшем совете безопасности, заседание которого намечено на 29 августа.

"Необходимо обеспечить профессионализм и должную мотивированность воинского состава со стороны государства, что даст ему возможность реагировать в чрезвычайных ситуациях", - отметил президент Молдавии.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕЙТРАЛИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]