Додон утвердил создание гражданского совета при президенте Молдавии

В Молдавии создан Совет гражданского общества из 170 человек в качестве консультативного органа при президенте Игоре Додоне.

"Совет призван обеспечить взаимодействие президента и гражданского общества по вопросам консолидации общества, укрепления государственности, содействия диалогу по наиболее важным проблемам государственного строительства, защиты основных прав и свобод граждан, поддержки демократических принципов развития", - говорится в соответствующем указе президента, распространенном в пятницу.

Совет будет представлять главе государства рекомендации гражданского общества по законодательным инициативам, и предлагать решения проблем, с которыми сталкивается общество. Члены совета также будут проводить открытые дебаты по нормативным актам и государственной политике.

Кроме того, каждый законопроект, который поступит на промульгацию президенту, будет отправляться на экспертизу членам одной из 15 профильных комиссий.

Всего в совет, председателем которого стал И.Додон, вошло 170 человек.

Первое заседание совета состоится в начале сентября.