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СНГ 18.08.2017 13:40

Додон утвердил создание гражданского совета при президенте Молдавии

В Молдавии создан Совет гражданского общества из 170 человек в качестве консультативного органа при президенте Игоре Додоне.

"Совет призван обеспечить взаимодействие президента и гражданского общества по вопросам консолидации общества, укрепления государственности, содействия диалогу по наиболее важным проблемам государственного строительства, защиты основных прав и свобод граждан, поддержки демократических принципов развития", - говорится в соответствующем указе президента, распространенном в пятницу.

Совет будет представлять главе государства рекомендации гражданского общества по законодательным инициативам, и предлагать решения проблем, с которыми сталкивается общество. Члены совета также будут проводить открытые дебаты по нормативным актам и государственной политике.

Кроме того, каждый законопроект, который поступит на промульгацию президенту, будет отправляться на экспертизу членам одной из 15 профильных комиссий.

Всего в совет, председателем которого стал И.Додон, вошло 170 человек.

Первое заседание совета состоится в начале сентября.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]