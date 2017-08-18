Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане

Бывшие главы ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров, который пройдет 21-24 августа в Баку, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

«Участие в форуме примут бывшие президенты Болгарии Росен Плевнелиев, Сербии Борис Тадич, Хорватии Иво Йосипович, Латвии Валдис Затлерс, Израиля Далиа Итзик», - сказано в сообщении.

В мероприятии будут участвовать экс-премьер Боснии и Герцеговины Златко Лакумдзия, сопредседатель Международного центра Низами Гянджиев, вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, экс-глава МИД Турции Хикмет Четин, а также авторитетные общественные деятели, руководители крупных корпораций.

На форуме будут обсуждаться темы, посвященные индивидуальной оценке лидерства, формам лидерства, которые необходимы в современное время, различиям между мужским и женским лидерством, а также будут организованы дебаты.

В мероприятии, организуемом при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви, планируется участие около 80 молодых лидеров и ведущих исследователей мира.

Р.Бабаев