Азербайджан и РФ подписали ряд документов о расширении сотрудничества

Азербайджан и РФ в рамках Российско-Азербайджанского форума подписали ряд документов о сотрудничестве.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в частности подписаны: соглашение между правительством Ставропольского края и ООО "Санаторий Источник Железноводск"; меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Северо-Кавказским федеральным университетом; меморандум о взаимопонимании между союзом Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA).

В 2023 году внешнеторговый оборот между Ставропольем и Азербайджаном превысил $227 млн. В Азербайджан поставляются зерновые, мясная и масложировая продукция. В номенклатуре поставок из Азербайджана преобладают алкогольные и безалкогольные напитки, органические химические соединения.

Р.Ахмедов