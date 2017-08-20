Россия и Турция зафиксировали в Сирии десять случаев нарушения перемирия за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике останься стабильной, сообщает Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы: четыре в провинции Хама и по одному в провинциях Алеппо и Латакия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - добавили в Минобороны.

Кроме того, военнослужащие из Центра по примирению сторон провели гуманитарный конвой по линии ООН: в город Телль-Амра провинции Хомс было доставлено 200 тонн продуктов.