Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 24° 34° 22 Авг 23° 34° 23 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 20.08.2017 12:30

Россия и Турция зафиксировали в Сирии десять случаев нарушения перемирия за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике останься стабильной, сообщает Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы: четыре в провинции Хама и по одному в провинциях Алеппо и Латакия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - добавили в Минобороны.

Кроме того, военнослужащие из Центра по примирению сторон провели гуманитарный конвой по линии ООН: в город Телль-Амра провинции Хомс было доставлено 200 тонн продуктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации - МИД РФ Богданов обсудил с послом Сирии функционирование зон деэскалации и подготовку к Астане-6 МИД РФ: неспособность СБ ООН осудить нападение террористов на российское посольство поощряет их к новым терактам Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии Для прямых межсирийских переговоров оппозиция должна снять требование об отставке Асада - российский дипломат Постпред РФ при ООН в Женеве критикует попытки очернить роль Московской и Каирской группы сирийской оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]