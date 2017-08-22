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Дальнее зарубежье 22.08.2017 16:15

ЕС соболезнует в связи с землетрясением в Италии и предлагает помощь

Член Европейской комиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес выразил от имени ЕС соболезнования потерявшим близких при землетрясении в Италии на острове Искья.

"ЕС готов оказать полную помощь. Наш круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации находится с ранних часов в непосредственном контакте с органами гражданской защиты Италии", - говорится в заявлении еврокомиссара, распространенном во вторник в Брюсселе.

Еврокомиссия окажет любую чрезвычайную помощь, которую могут запросить национальные власти, заверил Х.Стилианидес. Он также сообщил, что спутниковая экстренная картографическая система Copernicus доступна для итальянской гражданской защиты.

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Тэги: ЕС, ИТАЛИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]