ЕС соболезнует в связи с землетрясением в Италии и предлагает помощь

Член Европейской комиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес выразил от имени ЕС соболезнования потерявшим близких при землетрясении в Италии на острове Искья.

"ЕС готов оказать полную помощь. Наш круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации находится с ранних часов в непосредственном контакте с органами гражданской защиты Италии", - говорится в заявлении еврокомиссара, распространенном во вторник в Брюсселе.

Еврокомиссия окажет любую чрезвычайную помощь, которую могут запросить национальные власти, заверил Х.Стилианидес. Он также сообщил, что спутниковая экстренная картографическая система Copernicus доступна для итальянской гражданской защиты.