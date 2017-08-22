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22.08.2017 17:44

Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на сентябрь 2017 года* (проспект Ходжалы, дом 20)

8 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится открытие фотовыставки, посвященной Дню памяти жертв Ленинградской блокады. В мероприятии примут участие члены Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Азербайджане.

Начало – в 11:00 часов.

12 сентября в Учебно-методическом центре русского языка Российского информационно-культурного центра в городе Баку состоится совещание с участием учителей русского языка школ Азербайджана.

Начало – в 15:00 часов.

12 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится концерт молодых исполнителей, посвященный 75-летию со дня рождения Народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Начало – в 16:00 часов.

21 сентября представители азербайджанских школ в Российском информационно-культурном центре в городе Баку примут участие в видеоконференции «Партнерство школ-побратимов», организованной совместно с Международным союзом «Наследники победы».

Начало – в 14:00 часов.

18 – 22 сентября в Азербайджанском государственном педагогическом университете специалисты-русисты из Российского университета дружбы народов проведут курсы повышения квалификации учителей школ Азербайджана с русским языком обучения.

22 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится встреча с победителями конкурсов и проектов, организуемых представительством Россотрудничества в Азербайджане, школьниками, вернувшимися из учебно-образовательной поездки в город Москву в рамках проекта «Здравствуй, Россия!» и участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить с 14 по 22 октября в городе Сочи.

Начало – в 16:00 часов.

26 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет круглый стол на тему «Мультикультурализм в туризме Азербайджана и России», организованный совместно с молодежной организацией «В помощь солидарности молодежи».

Начало – в 15:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]