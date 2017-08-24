Прямой внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 3,8%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2017 года составляет $7 млрд 172,6 млн (12 млрд 208,5 млн манатов), отмечается в сообщении Минфина.
Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2017 года составлял $6 млрд 913,2 млн. Таким образом, в первой половине 2017 году внешний долг увеличился на 3,75%.
По данным Минфина, внешний долг Азербайджана на 1 июля 2017 года составляет 18,9% ВВП. По итогам 2016 года внешний долг составлял 20,4% ВВП.
А.Ахундов
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