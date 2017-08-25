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Бизнес и законодательство 25.08.2017 12:19

Азербайджанские производители вина обсудили вопросы расширения экспорта в Китай

Азербайджанские производители вина на встрече в Баку обсудили вопросы расширения экспорта в Китай, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

«На встрече, организованной Azpromo, представители более 10 компаний и торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу обсудили вопросы расширения экспорта вина в Китай», - говорится в сообщении.

Как заявил ранее президент Ильхам Алиев, Азербайджан может в короткие сроки существенно нарастить экспорт конька и винной продукции.

«Экспорт коньяка и вина в 2016 году вырос, доход составил $17,5 млн. Но это очень мало. Мы можем нарастить экспорт этой продукции, по меньшей мере, в 5 раз», - сказал И.Алиев. По его словам, винодельческие предприятия в Азербайджане обладают мощностями в 100 млн бутылок в год. «Однако объемы производства составляют всего 20-30% от имеющихся мощностей», - отметил он.

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в 2016 году составил около $1 млрд. При этом в прошлом году азербайджанский экспорт в Китай увеличился в 5,1 раза – до $272 млн, импорт в Азербайджан – на 38% до $704 млн.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВИНО, КИТАЙ, ЭКСПОРТЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]