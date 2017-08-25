Дешевый газ стал основной причиной закрытия угольных электростанций, а не политика Обамы - Минэнерго США

Угольные электростанции США в последние годы закрывались из-за конкуренции со стороны дешевого природного газа и возобновляемых источников электроэнергии, а не из-за "войны против угля", устроенной правительством Барака Обамы, как предполагали некоторые представители Республиканской партии.

К такому выводу пришли эксперты министерства энергетики США по итогам доклада, подготовленного по запросу главы министерства, республиканца Рика Перри.

В докладе указывается, что в 2012-16 годах в США закрылись угольные электростанции совокупной мощностью 42,7 тыс. мегаватт, или 14% от всех электростанций, работающих на угле. Вместе с тем это более чем компенсировалось открытием газовых электростанций на 40 тыс. мегаватт, и солнечных и ветряных электростанций на 55,7 тыс. мегаватт.

Эксперты Минэнерго также предложили ряд рекомендаций по улучшению энергетической отрасли страны. В них входит ускорение развития технологий по улучшению надежности поставок электроэнергии и более вдумчивый подход к ценообразованию и предоставлению субсидий генерирующим компаниям.

Однако никаких рекомендаций, касающихся радикального вмешательства государства в энергетику с целью поддержки угольной отрасли, министерство не дало, хотя на это рассчитывали некоторые республиканцы.