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ТЭК 25.08.2017 16:39

Дешевый газ стал основной причиной закрытия угольных электростанций, а не политика Обамы - Минэнерго США

Угольные электростанции США в последние годы закрывались из-за конкуренции со стороны дешевого природного газа и возобновляемых источников электроэнергии, а не из-за "войны против угля", устроенной правительством Барака Обамы, как предполагали некоторые представители Республиканской партии.

К такому выводу пришли эксперты министерства энергетики США по итогам доклада, подготовленного по запросу главы министерства, республиканца Рика Перри.

В докладе указывается, что в 2012-16 годах в США закрылись угольные электростанции совокупной мощностью 42,7 тыс. мегаватт, или 14% от всех электростанций, работающих на угле. Вместе с тем это более чем компенсировалось открытием газовых электростанций на 40 тыс. мегаватт, и солнечных и ветряных электростанций на 55,7 тыс. мегаватт.

Эксперты Минэнерго также предложили ряд рекомендаций по улучшению энергетической отрасли страны. В них входит ускорение развития технологий по улучшению надежности поставок электроэнергии и более вдумчивый подход к ценообразованию и предоставлению субсидий генерирующим компаниям.

Однако никаких рекомендаций, касающихся радикального вмешательства государства в энергетику с целью поддержки угольной отрасли, министерство не дало, хотя на это рассчитывали некоторые республиканцы.

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]