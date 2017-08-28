Водолазы обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца "Джон Маккейн", который на прошлой неделе столкнулся с танкером близ Сингапура, сообщает в понедельник ВМС США.
По данным ведомства, дайверы, которые исследовали затопленные отсеки корабля, достали из воды тела оставшихся восьми моряков. Ранее на выходных сообщалось об обнаружении тел двух из десяти пропавших.
Личности всех моряков установлены.
Как сообщалось, эсминец "Джон Маккейн", которому был нанесен существенный ущерб от столкновения с танкером, пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом, несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса. Вода затопила несколько отсеков корабля.
Эсминец "Джон Маккейн" назван в честь Джона С. Маккейна-младшего и Джона С. Маккейна-старшего, двух адмиралов флота Соединенных Штатов. Эти адмиралы приходятся, соответственно, отцом и дедом сенатору от Республиканской партии Джону С. Маккейну.
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