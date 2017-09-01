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Дальнее зарубежье 01.09.2017 14:45

Белый дом и Конгресс США обнародуют детали налоговой реформы в ближайшие недели - министр финансов

Администрация президента США Дональда Трампа и американский Конгресс в ближайшие недели опубликуют более подробную информацию о предстоящих изменениях системы налогообложения, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью The Wall Street Journal.

Текст законопроекта будет прорабатываться в обеих палатах Конгресса, однако С.Мнучин подчеркнул, что Белый дом и его ведомство будут держать руку на пульсе и активно участвовать в дебатах.

Администрация США не отказывается от планов реализации налоговой реформы до конца текущего года.

Ранее на этой неделе Д.Трамп вновь повторил призывы к упрощению системы налогообложения и снижению налогов для бизнеса.

Конгресс США вернется после летних каникул 5 сентября. В этот же день группа ответственных за налоговую политику, так называемая "большая шестерка" (Big Six), проведет встречу с Д.Трампом, чтобы обсудить следующие шаги. В эту группу входят С.Мнучин, советник Белого дома по экономике Гэри Кон, спикер Палаты представителей Пол Райан, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, конгрессмен от штата Техас Кевин Брейди и сенатор от Юты Оррин Хэтч.

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Тэги: США, НАЛОГИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]