Безос сэкономил на продаже акций Amazon $140 млн за счет переезда во Флориду

Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос переехал из Сиэтла, где он жил почти 30 лет, в Майями, и благодаря этому смог сэкономить свыше $100 млн за счет отсутствия налога на реализованные доходы от прироста стоимости активов, пишет CNBC.

Как сообщалось, Безос на прошлой неделе продал 12 млн акций компании на общую сумму около $2,04 млрд. Налог в размере 7%, введенный в штате Вашингтон в 2022 году, предусматривал бы уплату порядка $140 млн со сделки, однако во Флориде такого налога нет.

Как пишет CNBC, бизнесмен ежегодно продавал акции Amazon на миллиарды долларов для финансирования своей благотворительной деятельности, аэрокосмической компании Blue Origin и покупки недвижимости. Однако в 2022 и 2023 годах, после вступления в силу нового налога, он не проводил сделок с бумагами своей компании.

Теперь Безос наверстывает упущенное. До конца 2025 года он планирует реализовать около 50 млн акций Amazon на сумму свыше $8,7 млрд, и переезд в Майями поможет ему сэкономить не менее $610 млн на налогах при текущих котировках.

Капитализация Amazon за последние три месяца выросла на 18,2% и превышает $1,8 трлн.