Amazon наймет 250 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc.в этом году планирует нанять 250 тыс. работников на время праздничного сезона, говорится в сообщении компании.

В том числе в Калифорнии будет открыто 30 тыс. вакансий.

Новые сотрудники будут заниматься упаковкой, сортировкой и доставкой товаров, при этом вакансии доступны для кандидатов с любым опытом работы, отмечается в сообщении. Средняя зарплата работников составит $20,5 в час, а в некоторых местах выплаты будут достигать $28 в час.

В этом году Amazon открыла в США свыше 50 комплексов по обработке заказов и станций доставки, включая выполнение доставки "день в день".

В преддверии праздничного сезона 2022 года компания объявляла о найме 150 тыс. дополнительных сотрудников, их средняя зарплата составляла $19 в час.

Котировки акций Amazon снижаются на 2,7% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила более чем на 62% (до $1,44 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 30%.