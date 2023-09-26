FTC подала антимонопольный иск к Amazon

Федеральная торговая комиссия (FTC) направила антимонопольный иск против Amazon.com Inc., пишет MarketWatch.
"В нашей жалобе изложено, как Amazon использует ряд карательных и принуждающих тактик для незаконного сохранения своей монополии", - отметила председатель FTC Лина Хан.
По её словам, Amazon "пользуется силой своей монополии для собственного обогащения, при этом повышая цены и ухудшая качество услуг для десятков миллионов американских семей, которые делают покупки на её платформе, и сотен тысяч компаний, которые поставляют им свои товары через Amazon".
Ранее The Wall Street Journal писала о вероятности иска к Amazon, поскольку компания и регулятор не сумели достичь компромисса относительно ряда практик. FTC, в частности, недовольна тем, что компания предпочтение собственным розничным предложениям перед предложениями конкурентов на своей платформе, а также то, каким образом она обращается со сторонними продавцами.
Представители компании назвали обвинения беспочвенными и выразили готовность отстаивать свою позицию в суде.
Акции Amazon дешевеют на 2,8% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании выросла более чем в полтора раза, до $1,35 трлн, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 11,8%.
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