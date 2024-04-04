Amazon сократит сотни рабочих мест в «облачном» подразделении AWS

Amazon.com Inc. сократит сотни рабочих мест в "облачном" подразделении Amazon Web Services (AWS) в ходе последней серии увольнений, целью которой является снижение расходов.
Компания подтвердила опубликованные ранее в американских СМИ данные, что сокращения затронут сотрудников отдела продаж и маркетинга, а также команды, которая занимается разработкой технологий для магазинов, пишет CNBC.
"Мы определили несколько целевых областей организации, которые нам необходимо оптимизировать, чтобы продолжать концентрировать усилия на ключевых стратегических сегментах, которые, по нашему мнению, принесут максимальный эффект", - говорится в сообщении AWS.
Прибыльное подразделение AWS по итогам последних кварталов показывает замедление роста выручки, поскольку компании сократили расходы на "облачные" технологии на фоне роста процентных ставок. Хотя в феврале руководители Amazon выразили некоторый оптимизм, заявив, что рынок начинает демонстрировать признаки восстановления.
Увольнения в команде AWS по технологиям магазинов произошли после того, как Amazon заявила, что уберет системы безкассовой оплаты в торговых точках Fresh в США. В AWS входят сотрудники, которые курируют технологию безналичного расчета под названием Just Walk Out, "умные" тележки Dash и технологию оплаты по отпечатку ладони Amazon One. В 2022 году команда по технологиям магазинов была выведена из розничной группы Amazon и передана в "облачное" подразделение.
Представитель AWS заявил, что компания решила сократить подразделение магазинных технологий "в результате более широкого стратегического изменения в использовании некоторых приложений как в собственных магазинах Amazon, так и в сторонних магазинах".
Amazon продолжает сокращать штат после массовых увольнений на протяжении года. С конца 2022 года и в течение 2023 года Amazon инициировала крупнейшие в своей истории увольнения, закрыв более 27 тыс. рабочих мест практически во всех подразделениях компании. В этом году Amazon уменьшила количество сотрудников в подразделениях Twitch, Audible, Buy with Prime, а также Prime Video и MGM Studios.
Котировки акций Amazon выросли на 1% по итогам торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 26% (до $1,88 трлн), фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 12,2%.
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