Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8434 RUR   0.0184 GBR   2.1513 TRY   0.0532

Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 85.43 +0.28 Brent 89.35 +0.43
Транспорт и связь 04.04.2024 18:53

Amazon сократит сотни рабочих мест в «облачном» подразделении AWS

Amazon.com Inc. сократит сотни рабочих мест в "облачном" подразделении Amazon Web Services (AWS) в ходе последней серии увольнений, целью которой является снижение расходов.

Компания подтвердила опубликованные ранее в американских СМИ данные, что сокращения затронут сотрудников отдела продаж и маркетинга, а также команды, которая занимается разработкой технологий для магазинов, пишет CNBC.

"Мы определили несколько целевых областей организации, которые нам необходимо оптимизировать, чтобы продолжать концентрировать усилия на ключевых стратегических сегментах, которые, по нашему мнению, принесут максимальный эффект", - говорится в сообщении AWS.

Прибыльное подразделение AWS по итогам последних кварталов показывает замедление роста выручки, поскольку компании сократили расходы на "облачные" технологии на фоне роста процентных ставок. Хотя в феврале руководители Amazon выразили некоторый оптимизм, заявив, что рынок начинает демонстрировать признаки восстановления.

Увольнения в команде AWS по технологиям магазинов произошли после того, как Amazon заявила, что уберет системы безкассовой оплаты в торговых точках Fresh в США. В AWS входят сотрудники, которые курируют технологию безналичного расчета под названием Just Walk Out, "умные" тележки Dash и технологию оплаты по отпечатку ладони Amazon One. В 2022 году команда по технологиям магазинов была выведена из розничной группы Amazon и передана в "облачное" подразделение.

Представитель AWS заявил, что компания решила сократить подразделение магазинных технологий "в результате более широкого стратегического изменения в использовании некоторых приложений как в собственных магазинах Amazon, так и в сторонних магазинах".

Amazon продолжает сокращать штат после массовых увольнений на протяжении года. С конца 2022 года и в течение 2023 года Amazon инициировала крупнейшие в своей истории увольнения, закрыв более 27 тыс. рабочих мест практически во всех подразделениях компании. В этом году Amazon уменьшила количество сотрудников в подразделениях Twitch, Audible, Buy with Prime, а также Prime Video и MGM Studios.

Котировки акций Amazon выросли на 1% по итогам торгов в среду. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась на 26% (до $1,88 трлн), фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 12,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, AMAZON, "ОБЛАКА", УВОЛЬНЕНИЯ


Похожие новости


Безос продал акции Amazon еще на $2 млрд, в феврале продажи достигли $6 млрд Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании еще на $2 млрд Безос сэкономил на продаже акций Amazon $140 млн за счет переезда во Флориду Amazon в IV кв. увеличил операционную прибыль в 5 раз, выше прогноза Amazon и iRobot отказались от сделки, iRobot проведет реструктуризацию Amazon уволит несколько сотен человек в подразделении Alexa Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024г, первым станет Hyundai FTC подала антимонопольный иск к Amazon Amazon наймет 250 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон Amazon инвестирует $120 млн в строительство комплекса для запуска спутников

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az