Amazon уволит несколько сотен человек в подразделении Alexa

Amazon.com Inc. планирует уволить несколько сотен человек в подразделении, занимающемся разработкой голосового помощника Alexa, в рамках общекорпоративной программы сокращения расходов.

"Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать бизнес-приоритетам, в том числе для максимизации ресурсов и усилий в сфере генеративного искусственного интеллекта", - цитирует CNBC письмо сотрудникам от вице-президента Amazon Дэниэла Рауша.

Увольнения затронут сотрудников подразделения в разных странах, в том числе в США, Канаде и Индии.

За последнее время Amazon уволила свыше 27 тыс. сотрудников или свернула ряд убыточных инициатив.

Акции компании дорожают на 0,85% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация подскочила на 71,5%, до $1,48 трлн.