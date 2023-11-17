Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024г, первым станет Hyundai

Американская Amazon.com Inc. разрешит продажу автомобилей в США на своей платформе электронной торговли в следующем году, говорится в сообщении компании.
Машины южнокорейской компании Hyundai станут первыми, доступными для покупки.
Клиенты смогут покупать новые автомобили, доступные в ближайших к ним дилерских центрах, на сайте Amazon, а затем оформлять заказ онлайн, используя предпочтительные варианты оплаты, в том числе за счет кредитных средств. После этого машина либо будет доставлена покупателю, либо он сможет забрать ее сам в дилерском центре.
Котировки акций Amazon снизились на 0,3% в четверг. При этом новость об онлайн-продажах автомобилей вызвала падение цен на бумаги компаний Carvana Co. и CarMax Inc., которые специализируются на продажах подержанных машин через интернет, более чем на 5%.
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