Санкции без диалога не приведут к урегулированию северокорейской проблемы - МИД КНР

Одни лишь санкции в отношении КНДР не будут способствовать урегулированию кризиса на Корейском полуострове, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Военная сила не является решением, а санкции сами по себе не являются выходом (из ситуации - ИФ)", - приводит его слова западная пресса.

При этом, как отмечается в сообщениях, Гэн Шуан не уточнил, поддержит ли Китай возможное ужесточение санкций в отношении КНДР.

В минувшее воскресенье Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы.