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Дальнее зарубежье 05.09.2017 17:02

Санкции без диалога не приведут к урегулированию северокорейской проблемы - МИД КНР

Одни лишь санкции в отношении КНДР не будут способствовать урегулированию кризиса на Корейском полуострове, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Военная сила не является решением, а санкции сами по себе не являются выходом (из ситуации - ИФ)", - приводит его слова западная пресса.

При этом, как отмечается в сообщениях, Гэн Шуан не уточнил, поддержит ли Китай возможное ужесточение санкций в отношении КНДР.

В минувшее воскресенье Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]