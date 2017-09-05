Санкции без диалога не приведут к урегулированию северокорейской проблемы - МИД КНР

Одни лишь санкции в отношении КНДР не будут способствовать урегулированию кризиса на Корейском полуострове, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Военная сила не является решением, а санкции сами по себе не являются выходом (из ситуации - ИФ)", - приводит его слова западная пресса.
При этом, как отмечается в сообщениях, Гэн Шуан не уточнил, поддержит ли Китай возможное ужесточение санкций в отношении КНДР.
В минувшее воскресенье Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы.
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