Глава МИД Грузии прибудет в Баку вечером во вторник – посольство

Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе прибудет во вторник в Азербайджан, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в грузинском посольстве в Баку.

«М.Джанелидзе прибудет в Баку вечером во вторник для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции», - отметили в посольстве.

Ф.Исазаде