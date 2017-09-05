SOCAR за 8 месяцев увеличила отгрузку нефти из порта Новороссийск на 35,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 988,028 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в январе-августе 2016 года компания отгрузила из Новороссийска 728,768 тыс. тонн. Таким образом, в январе-августе 2017 года объем отгрузки увеличился на 35,5%.

При этом, в августе 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 254,363 тыс. тонн нефти.

Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

А.Азизов