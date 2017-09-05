Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает важным форматом трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.
Об этом И.Алиев заявил в ходе встречи в Баку с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.
«Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции важный формат, который служит укреплению регионального сотрудничества»,- приводит слова И.Алиева официальный сайт президента Азербайджана.
По его словам, этот формат "создает хорошие возможности для обсуждения, как трехсторонних вопросов, так и двусторонних".
И.Алиев также подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения успешно развиваются, имея хорошие достижения по всем направлениям сотрудничества. «Динамика развития отношений вызывает удовлетворение, а в ряде сфер сотрудничество расширяется»,- отметил глава азербайджанского государства.
М.Джанелидзе, в свою очередь, поблагодарил И.Алиева за предоставленную помощь Азербайджаном в тушении пожаров в Грузии. «Это была большая помощь Грузии»,- сказал министр.
Коснувшись уровня взаимоотношений между Баку и Тбилиси, глава МИД отметил, что увеличение товарооборота, расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией является хорошим показателем двустороннего сотрудничества.
Он также выразил надежду, что до конца 2017 года завершится строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах азербайджано-грузинских отношений.
Ф.Исазаде
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