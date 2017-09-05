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Внешняя политика 05.09.2017 18:58

Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает важным форматом трехстороннюю встречу глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом И.Алиев заявил в ходе встречи в Баку с главой МИД Грузии Михеилом Джанелидзе.

«Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции важный формат, который служит укреплению регионального сотрудничества»,- приводит слова И.Алиева официальный сайт президента Азербайджана.

По его словам, этот формат "создает хорошие возможности для обсуждения, как трехсторонних вопросов, так и двусторонних".

И.Алиев также подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения успешно развиваются, имея хорошие достижения по всем направлениям сотрудничества. «Динамика развития отношений вызывает удовлетворение, а в ряде сфер сотрудничество расширяется»,- отметил глава азербайджанского государства.

М.Джанелидзе, в свою очередь, поблагодарил И.Алиева за предоставленную помощь Азербайджаном в тушении пожаров в Грузии. «Это была большая помощь Грузии»,- сказал министр.

Коснувшись уровня взаимоотношений между Баку и Тбилиси, глава МИД отметил, что увеличение товарооборота, расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией является хорошим показателем двустороннего сотрудничества.

Он также выразил надежду, что до конца 2017 года завершится строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах азербайджано-грузинских отношений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, МИД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]