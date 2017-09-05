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Финансы 05.09.2017 21:02

Fitch ожидает повышения рейтингов МБА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает повышения рейтингов Международного банка Азербайджана (МБА), говорится в сообщении агентства.

«Агентство ожидает повышения рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) банка с уровня «RD» (ограниченный дефолт) и рейтинга устойчивости с уровня «f» после получения достаточной информации о кредитном профиле банка после реструктуризации его внешних обязательств», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, МБА 1 сентября провел обмен части внешнего долга на государственные облигации в рамках завершения реструктуризации внешних обязательств. По итогам этого процесса, облигации банка на $500 млн, выпущенные в 2014 году с погашением в 2019 году, были аннулированы.

В результате после погашения этого выпуска Fitch во вторник отозвало рейтинг («CCC») старших необеспеченных облигаций МБА на $500 млн.

«Агентство еще не присвоило рейтинги новому выпуску старших облигаций банка на $1 млрд с погашением в 2024 году», - сообщает Fitch, отметив, что оно присвоит рейтинги облигациям МБА на основе новых рейтингов банка.

Агентство планирует завершить обзор МБА в четвертом квартале 2017 года на основе данных менеджмента банка и регулятора по итогам третьего квартала.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд. Большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля. Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля, Насиминский районный суд города Баку утвердил план 17 августа.

Как сообщалось ранее, в мае Fitch Ratings понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «RD» (ограниченный дефолт) с «CCC». Кроме того, Fitch понизило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте до «RD» с «C». Агентство сохранило рейтинг устойчивости банка на уровне «f», рейтинг поддержки банка - на уровне «5».

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: FITCH, МБА, РЕЙТИНГИ


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