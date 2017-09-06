Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского AccessBank до "BB-" с "BB+". Прогноз по рейтингу – "Стабильный".

В то же время агентство подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне "B", рейтинг устойчивости – на уровне "f", рейтинг поддержки – на уровне "3".

"Понижение РДЭ AccessBank отражает переоценку агентством вероятности поддержки, которую банк может получить от международных финансовых институтов, являющихся его акционерами", - говорится в сообщении агентства.

Fitch пересмотрело свое мнение о готовности основных акционеров оказывать поддержку банку, в первую очередь из-за слабого недавнего послужного списка поддержки капитала, которая, по мнению Fitch, несколько отсрочена и не достаточна для восстановления капитала банка.

"Повторная оценка также учитывает недавние слабые финансовые результаты банка и значительную неопределенность в отношении будущих перспектив развития, что, по мнению агентства, будет ограничивать способность банка развиваться дальше в качестве кредитора в сфере микрофинансирования в Азербайджане", - сказано в сообщении.

Fitch отмечает, что AccessBank не соблюдал пруденциальные требования к капиталу с начала 2017 года и поэтому полагался на снисходительность регулятора. Акционеры предоставили $20 млн в марте 2017 года и намерены внести еще $12 млн к концу сентября 2017 года, чтобы довести общий капитал банка до уровня выше нормативного минимума (50 млн манатов).

"Однако эти вливания вряд ли будут достаточными для обеспечения соответствия требуемым коэффициентам достаточности капитала, учитывая будущие потери, о которых сообщает банк", - говорится в сообщении.

По данным Fitch, стабильный прогноз по РДЭ отражает мнение Fitch о том, что капитальная поддержка, предоставляемая акционерами, вероятно, будет в конечном итоге достаточной для восстановления капитальной позиции банка и позволит ей продолжать выполнять свои обязательства перед кредиторами.

"Капитальная позиция останется уязвимой из-за нерабочих кредитов в размере 71 млн манатов", - сообщает Fitch, отметив, что чистый убыток банка по итогам первого полугодия составил 43 млн манатов.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Ахундов