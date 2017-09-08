Лоукостер Southwest Airlines доставил более 60 животных в Сан-Диего из пострадавшего от урагана Техаса

Американский бюджетный авиаперевозчик Southwest Airlines доставил на борту одного из своих самолетов 64 собаки и кошки из Техаса в Сан-Диего, которых могли усыпить из-за отсутствия места и средств на их содержание в убежищах после урагана "Харви", сообщает в пятницу британская "Индепендент".

Газета отмечает, что в настоящее время приюты штата Техас, который две недели назад попал под удар мощнейшего урагана, переполнены не только людьми, но потерявшимися домашними животными.

В авиакомпании решили вывезти из Техаса тех животных, которых техасские власти собирались усыпить, поскольку местные приюты и временные убежища не располагали достаточными ресурсами для размещения и содержания питомцев. Поэтому Southwest Airlines организовала рейс с животными на борту из Хьюстона в калифорнийский Сан-Диего.

В Сан-Диего животных отправят в центр для животных Хэлен Вудуорт, который примет 64 техасских собак и кошек.