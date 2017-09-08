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Транспорт и связь 08.09.2017 13:46

Лоукостер Southwest Airlines доставил более 60 животных в Сан-Диего из пострадавшего от урагана Техаса

Американский бюджетный авиаперевозчик Southwest Airlines доставил на борту одного из своих самолетов 64 собаки и кошки из Техаса в Сан-Диего, которых могли усыпить из-за отсутствия места и средств на их содержание в убежищах после урагана "Харви", сообщает в пятницу британская "Индепендент".

Газета отмечает, что в настоящее время приюты штата Техас, который две недели назад попал под удар мощнейшего урагана, переполнены не только людьми, но потерявшимися домашними животными.

В авиакомпании решили вывезти из Техаса тех животных, которых техасские власти собирались усыпить, поскольку местные приюты и временные убежища не располагали достаточными ресурсами для размещения и содержания питомцев. Поэтому Southwest Airlines организовала рейс с животными на борту из Хьюстона в калифорнийский Сан-Диего.

В Сан-Диего животных отправят в центр для животных Хэлен Вудуорт, который примет 64 техасских собак и кошек.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]