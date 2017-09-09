Духовные лидеры Азербайджана и России заинтересованы в создании с участием Армении религиозного аналога Минской группы ОБСЕ

Духовные лидеры Азербайджана и России обсудили вопрос создания религиозного аналога Минской группы (МГ) ОБСЕ.
"Мы обсудили с Патриархом Кириллом вопрос создания группы из религиозных лидеров Азербайджана, Армении и России, чем-то схожей с МГ ОБСЕ. Российская сторона обсудит данное предложение с армянской", - заявил глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде азербайджанскому государственному информагентству "Азертадж" по итогам встречи с католикосом всех армян Гарегином II и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
По его словам, эта группа может оказать моральную помощь в решении таких вопросов, как обмен пленными, телами погибших.
"Пока что это предложение. Но я надеюсь, что оно будет принято", - отметил он.
Глава УМК также отметил, что в ходе встречи религиозных лидеров выдвинуто предложение об организации их встреч на армяно-азербайджанской государственной границе.
"Мы предложили организовать встречу на армяно-азербайджанской границе. Например, на территории Азербайджана и Армении поочередно", - сказал он.
А.Пашазаде также отметил, что пригласил Патриарха Москвы и Всея Руси Кирилла посетить армянскую церковь в Баку.
«На утверждение Гарегина II о том, что якобы армянская церковь в Баку находится в плохом состоянии, я пригласил Патриарха Кирилла, играющего роль посредника между народами Азербайджана и Армении, посетить армянский храм в азербайджанской столице»,- отметил глава УМК.
Ф.Исазаде
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