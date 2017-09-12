Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0335 RUR   0.0297 GBR   2.2412 TRY   0.4984

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.07 Brent   53.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 22° 29° 14 Сен 21° 29° 15 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 12.09.2017 15:51

Ураган "Ирма" побил рекорд мощности и продолжительности - СМИ

Ураган "Ирма" стал самым продолжительным мощным ураганом, когда-либо зафиксированным учеными, сообщило во вторник Национальное общественное радио США со ссылкой на ученых университета штата Колорадо.

Согласно сообщению, скорость ветра "Ирмы" держалась на отметке в 298 км/ч на протяжении 37 часов.

"(Это - ИФ) самое долгое зафиксированное время, в течение которого какой-либо циклон в мире сохранял такую мощность", - сообщил ученый из государственного университета Колорадо Фил Клоцбэк,.

В сообщении отмечается, что в Национальном центре США по предупреждению ураганов подтвердили эту информацию.

В воскресенье "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди. Жертвами стихии стали десятки человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, РЕКОРД


Похожие новости


Уровень опасности урагана "Ирма" снизился до первой категории Более 12,5 тыс. авиарейсов на 4 континентах отменены из-за урагана "Ирма" В США опасаются крайне разрушительных последствий урагана "Ирма" Власти США готовы помочь населению справиться с ураганом "Ирма" - Трамп Во Флориде из-за приближения урагана закрывают школы и университеты США готовятся к урагану "Ирма", который может оказаться самым мощным в Атлантике - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]