Страны ОПЕК в августе выполняли сделку ОПЕК+ на 95% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в августе выполнили соглашение по ограничению нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 95%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе нового ежемесячного отчета организации.

Так, по условиям сделки, добыча нефти должна быть снижена по сравнению с октябрем 2016 года на 1,164 млн б/с. без учета Экваториальной Гвинеи, присоединившейся к картелю в мае текущего года, страны ОПЕК (без учета Ливии и Нигерии, не участвующих в соглашении) добывали в августе 29,856 млн б/с по сравнению с уровнем октября - 30,967 млн б/с. Таким образом, снижение составило 1,111 млн б/с, что составляет 95% от необходимого уровня.

Как сообщалось, в прошлом месяце самыми злостными нарушителями сделки стали Ирак, ОАЭ и Габон. Кроме того, Саудовская Аравия чуть превысила свою квоту, хотя первые 5 месяцев снижала добычу существенно больше, чем требовалось.

По итогам августа Габон достиг уровня выполнения сделки в 322%, Ирак и ОАЭ по-прежнему ее нарушают, демонстрируя уровень исполнения в 54% и 81% соответственно. Также в отстающих числится Алжир (48%). Саудовская Аравия вернулась в установленные рамки.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с