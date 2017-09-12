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ТЭК 12.09.2017 16:27

Страны ОПЕК в августе выполняли сделку ОПЕК+ на 95% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в августе выполнили соглашение по ограничению нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 95%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе нового ежемесячного отчета организации.

Так, по условиям сделки, добыча нефти должна быть снижена по сравнению с октябрем 2016 года на 1,164 млн б/с. без учета Экваториальной Гвинеи, присоединившейся к картелю в мае текущего года, страны ОПЕК (без учета Ливии и Нигерии, не участвующих в соглашении) добывали в августе 29,856 млн б/с по сравнению с уровнем октября - 30,967 млн б/с. Таким образом, снижение составило 1,111 млн б/с, что составляет 95% от необходимого уровня.

Как сообщалось, в прошлом месяце самыми злостными нарушителями сделки стали Ирак, ОАЭ и Габон. Кроме того, Саудовская Аравия чуть превысила свою квоту, хотя первые 5 месяцев снижала добычу существенно больше, чем требовалось.

По итогам августа Габон достиг уровня выполнения сделки в 322%, Ирак и ОАЭ по-прежнему ее нарушают, демонстрируя уровень исполнения в 54% и 81% соответственно. Также в отстающих числится Алжир (48%). Саудовская Аравия вернулась в установленные рамки.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Страна

Квота по сокращению

Добыча в окт.2016

Максимальный уровень добычи по сделке

Добыча в августе 2017 (вторичные источники)

Изменение (по вторичным данным)

% выполнения (по вторичным источникам)

Алжир

-50

1089

1039

1065

-24

48%

Ангола*

-78

1751

1673

1646

-105

135%

Эквадор

548

522

537

Габон

-9

202

193

173

-29

322%

Иран

90

3706

3797

3828

122

Ирак

-210

4561

4351

4448

-113

54%

Кувейт

-131

2838

2707

2702

-136

104%

Катар

-30

648

618

616

-32

107%

Саудовская Аравия

-486

10544

10058

10022

-522

107%

ОАЭ

-139

3013

2874

2901

-112

81%

Венесуэла

-95

2067

1972

1918

-149

157%

Итого

1164

30967

29804

29856

- 1 111

-95%
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]