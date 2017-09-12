Страны ОПЕК в августе выполняли сделку ОПЕК+ на 95% - расчеты Интерфакса

Страны ОПЕК в августе выполнили соглашение по ограничению нефтедобычи с рядом стран, не входящих в картель, на 95%, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе нового ежемесячного отчета организации.
Так, по условиям сделки, добыча нефти должна быть снижена по сравнению с октябрем 2016 года на 1,164 млн б/с. без учета Экваториальной Гвинеи, присоединившейся к картелю в мае текущего года, страны ОПЕК (без учета Ливии и Нигерии, не участвующих в соглашении) добывали в августе 29,856 млн б/с по сравнению с уровнем октября - 30,967 млн б/с. Таким образом, снижение составило 1,111 млн б/с, что составляет 95% от необходимого уровня.
Как сообщалось, в прошлом месяце самыми злостными нарушителями сделки стали Ирак, ОАЭ и Габон. Кроме того, Саудовская Аравия чуть превысила свою квоту, хотя первые 5 месяцев снижала добычу существенно больше, чем требовалось.
По итогам августа Габон достиг уровня выполнения сделки в 322%, Ирак и ОАЭ по-прежнему ее нарушают, демонстрируя уровень исполнения в 54% и 81% соответственно. Также в отстающих числится Алжир (48%). Саудовская Аравия вернулась в установленные рамки.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|
Страна
|
Квота по сокращению
|
Добыча в окт.2016
|
Максимальный уровень добычи по сделке
|
Добыча в августе 2017 (вторичные источники)
|
Изменение (по вторичным данным)
|
% выполнения (по вторичным источникам)
|
Алжир
|
-50
|
1089
|
1039
|
1065
|
-24
|
48%
|
Ангола*
|
-78
|
1751
|
1673
|
1646
|
-105
|
135%
|
Эквадор
|
548
|
522
|
537
|
Габон
|
-9
|
202
|
193
|
173
|
-29
|
322%
|
Иран
|
90
|
3706
|
3797
|
3828
|
122
|
Ирак
|
-210
|
4561
|
4351
|
4448
|
-113
|
54%
|
Кувейт
|
-131
|
2838
|
2707
|
2702
|
-136
|
104%
|
Катар
|
-30
|
648
|
618
|
616
|
-32
|
107%
|
Саудовская Аравия
|
-486
|
10544
|
10058
|
10022
|
-522
|
107%
|
ОАЭ
|
-139
|
3013
|
2874
|
2901
|
-112
|
81%
|
Венесуэла
|
-95
|
2067
|
1972
|
1918
|
-149
|
157%
|
Итого
|
1164
|
30967
|
29804
|
29856
|
- 1 111
|
-95%
Алиев надеется на скорое подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС
Лапшин, помилованный в Азербайджане, свободен в передвижении - помощник президента Азербайджана
Следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении, продолжается – зампглавы СГБ Азербайджана
Австралийская реклама баранины оскорбила религиозные чувства индуистов
Испания оштрафовала Facebook за сбор персональных данных пользователей на 1,2 млн евро
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
В приграничной сирийской провинции Идлиб скопились сотни беглецов из рядов ИГ, пытающихся выбраться из Сирии - СМИ
Хоуп Хикс станет самым молодым директором по коммуникациям Белого дома
На Украине заявляют об отсутствии средств для трансляции Олимпиады-2018 в Южной Корее и Олимпиады-2020 в Японии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
При поддержке Nar дан старт интеллектуальным играм «Брейн-ринг»
Утвержден план мероприятий Caspian European Club до конца 2017 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»